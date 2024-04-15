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Elazığ'ın tek kadın muhtarı belediyeye isyan etti: O müdür buraya gelecek, asfalt dökülünceye kadar kalkmayacağım

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Elazığ'ın merkeze bağlı Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, Elazığ Belediyesi'nin yol yapım çalışmasında mahallenin yollarını yapmadığını belirterek, taşeron firma kamyonetinin önünü keserek oturma eylemi yaptı. Gündoğan, "Adamlar sanki babalarının hayrına iş yapıyor. Buradaki kimse babasının hayrına iş yapmıyor, herkes işini dürüst yapacak. Bende seçilmişim belediye de seçilmiş" dedi.

OTURMA EYLEMİ YAPTI

Elazığ Belediyesi'nin taşeron firmasının merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nin asfaltını yapmamasına tepki gösteren mahalle muhtarı Seda Gündoğan, taşeron firma kamyonetinin önüne keserek oturma eylemi yaptı.

Elazığ'ın tek kadın muhtarı belediyeye isyan etti: Asfalt dökülünceye kadar buradan kalkmayacağım

"ASFALT DÖKÜLÜNCEYE KADAR BURADAN KALKMAYACAĞIM"

Gündoğan, şunları söyledi: "Biz seçilmiş insanlarız, herkes görevini yapacak. Yetkilisi de buraya gelecek ekibi çekecekmiş ekibi de bırakmıyorum. Gelsin ekibini alabiliyorsa alsın buraya asfalt dökülünceye kadar da buradan kalkmayacağım. Siz burayı böyle bırakıp gidemezsiniz. Müdürün 'Ekibi çekerim' diyor. Bu ne demek ya? Herkes işini düzgün, dürüst yapacak.

"BİZ İNSANIZ, BU MAHALLEDEKİLER İNSAN"

Adamlar sanki babalarının hayrına iş yapıyor. Buradaki kimse babasının hayrına iş yapmıyor, herkes işini dürüst yapacak. Bende seçilmişim belediye de seçilmiş, buranın müdürü nerede? Yapacağınız 100 metre yol... 100 metre yol yapamıyor muyuz biz? 2 senedir bu mahalle hizmet görmedi gelin şu mahallenin yollarına bakın. Bir yeri yapıp bir yeri yapmamak ne demek? Biz insanız, bu mahalledekiler insan."

Kaynak: ANKA / Politika

Elazığ Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (7)

Dursun ÖZÇATAL:

Helal olsun sana

136
5
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Balabey:

Keşke tüm muhtarlar senin kadar da….klı olsa

96
2
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Salim:

VAYYYY KRALİÇE YAKIŞIRRRRRR..

66
2
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Şehmuz Şeker:

TAMAM HADİ ŞOVUN BİTTİSE ÇEKİLDE ADAMLAR İŞLERİNE BAKSİN BÖYLE SACMALİK OLURMU İYİ HERKEZ BÖYLE YAPSİN GİT DERDİNİ BELEDİYEYE ANLAT BU GARİPLERDE EMİR KULU NEREYE DERLERSE ORAYA DÖKERLER GİT ŞOVUNU BELEDİYENİN ÖNÜNDE YAP

8
39
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Erkan ŞENER:

Büyüksün Muhtarım

32
3
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Sinan Tırak:

inşallah bu görev şevkin muhtarlık süren boyu devam eder.

16
0
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Kurt bey:

Diğer karın tokguna çalışan muhtatlara duyrulur.

0
0
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