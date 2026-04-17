AK Parti'li Açıkkapı, Elazığ'ın tarihi ve doğasıyla öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'ın sadece tarihiyle değil doğasıyla da öne çıkan bir şehir olduğunu ve doğa yürüyüşü, kampçılık, fotoğrafçılık ve alternatif turizm alanlarında ciddi bir potansiyeli barındırdığını belirtti.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Bu konuda gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşme yapılacağını ve Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasının öngörüldüğünü ifade eden Açıkkapı, konuya duyarsız kalmayacaklarını söyledi.

Elazığ'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ve yatırımlara ilişkin bilgi veren Açıkkapı, il genelinde 186 sit alanı ve 354 korunması gereken taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu, Harput ve Palu kalelerinin restorasyonlarının yanı sıra birçok bölgede sokak sağlıklaştırma projesinin hayata geçirildiğini, 24 vakıf kültür varlığının da restorasyon çalışmalarının ardından hizmete sunulduğunu aktardı.

Binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla açık hava müzesini andıran tarihi Harput Mahallesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını anımsatan Açıkkapı, "Bu alanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalarımız devam etmektedir. Elazığ yalnızca Doğu Anadolu Bölgesinde sıradan bir şehir değil, ilçeleriyle birlikte güçlü bir medeniyet birikiminin olduğu kadim bir coğrafyada yer alır. İlimizdeki tüm bu çalışmalar geçmişine sahip çıkan iradenin somut bir göstergesidir." diye konuştu.

Elazığ'ın sadece tarihiyle değil doğasıyla da öne çıkan bir şehir olduğunun altını çizen Açıkkapı, Saklıkapı Kanyonu, Keban Barajı havzası ve Hazar Gölü'nün, doğa yürüyüşü, kampçılık, fotoğrafçılık ve alternatif turizm alanlarında ciddi bir potansiyeli barındırdığını vurguladı.

İl Halk Kütüphanesinden geçen yıl 468 bin 738 kişinin yararlandığını anlatan Açıkkapı, bilgiye ulaşımın her geçen gün arttığını söyledi.

Ak Parti'li Açıkkapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen Vagon Sahne Projesi kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununun 15 Mayıs 2026'da Elazığ'da öğrencilerle buluşacağını kaydetti.