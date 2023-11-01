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Elazığ İl Müftüsü Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti. Üstündağ ve ilçe müftüleri, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'ya ziyarette bulundu. Kundakçı, İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve ilçe müftüleriyle bir araya gelerek ilçedeki ibadethanelerin genel durumu ve din hizmetlerini görüştüklerini belirtti. Üstündağ'a ziyaret için teşekkür eden Kundakçı, 'İlçemize yaptığımız ve yapabileceğimiz yatırım konularında istişarelerde bulunduk.' dedi.