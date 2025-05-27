Elazığ'da 27 Mayıs Darbesi kınandı

Elazığ'da 27 Mayıs Darbesi kınandı
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Elazığ'da 27 Mayıs Darbesi kınandı AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda 27 Mayıs 1960 Darbesi kınandı.

Elazığ'da 27 Mayıs Darbesi kınandı

ELAZIĞ - AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda 27 Mayıs 1960 Darbesi kınandı.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda 27 Mayıs Darbesi kınandı. Partililer bir araya gelirken Elazığ Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Kübra Sönmez açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs'ın sadece tek bir darbe tarihi olmadığını aktaran Elazığ Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Kübra Sönmez, "Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına; hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN AYYILDIZ - Politika
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