Elazığ 2018 Seçim Sonucu: Cumhurbaşkanlığı Seçimini Hangi Parti Kazandı?

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Elazığ sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, Elazığ 2018 seçim sonucu! 2018 Elazığ önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Elazığ AK PARTİ CHP seçim sonucu!

2018 ELAZIĞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

1 Kasım'da yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Elazığ ilinin 4 milletvekili de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %84,09 oranlarında gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehirde en çok oyu alan Cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

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