Ekrem İmamoğlu yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'e tepki gösterdi

Bursa'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak ataması tepki çekmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bozbey sert dille eleştirdi.

"DERHAL GEREĞİ YAPILMALI"

İmamoğlu, "Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak, kendi vicdanı da hesap soracak. Gitsin marifetini başka yerde göstersin. Bu konuda çok netiz. Bu konuda taviz yok." dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Derhal o yanlışı düzeltecek. 'Kusura bakmayın hemşehrilerim, bir hata olmuştur. Düzeltiyorum, işime bakıyorum.' diyecek. Bitti, bu kadar basit."

BOZBEY GERİ ADIM ATMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atamasını "Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" sözleriyle savunduktan sonra geri adım attı. Bozbey, "Bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik, böyle bir atama olmayacak. Yeğenim kendi isteğiyle bu görevden affını istedi." dedi.