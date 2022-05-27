Vatandaşa "Uyduruyorsun" diyen İmamoğlu, İETT Müdürü'nden gerçeği öğrenince zor anlar yaşadı - Haberler

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Vatandaşa "Uyduruyorsun" diyen İmamoğlu, İETT Müdürü'nden gerçeği öğrenince zor anlar yaşadı

Haberler.com - Emre İliksiz - Politika
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İBB Başkanı İmamoğlu, esnaf ziyaretinde bulunduğu Van'da bir vatandaş ile İETT otobüslerine yapılan zamlar hakkında sohbet etti. Vatandaşın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını ve bu sene 16 lira ödediğini söylemesi üzerine "3 kat olmaz, uyduruyorsun" diyen İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü aradı. Çift biletle ücretin 15 küsure geldiğini duyan İmamoğlu, "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yorumunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kampa girdiği Van'da esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada bir vatandaşla İstanbul'daki İETT otobüslerine yapılan zamlar hakkında konuştu.

Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "3 kat olmaz, uyduruyorsun. Belediye otobüsüne 3 katı değil, yüzde 40 zam yapıldı" dedi. Vatandaşın ısrar etmesi sonucu İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü aradı.

Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşla otobüs zammı polemiği

İETT Genel Müdürü ise konuyla ilgili olarak vatandaşı doğrulayarak "Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3,5 liraydı, bugün 7,67 lira çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsure geliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşla otobüs zammı polemiği

İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nden aldığı bilgilerin ardından "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yorumunda bulundu.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Ekrem İmamoğlu İstanbul İETT Van Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Poyraz Karayel:

bu güruhlar ülke yönetmeye talip

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