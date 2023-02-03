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Ekrem İmamoğlu'nun olay yaratan 'Erdoğan' göndermesine Bakan Varank'tan yanıt: Seviyorsan git konuş bence

Politika Haberleri

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Nereden nereye" ifadeleriyle yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu'nun ifadelerine Twitter'dan cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabını etiketleyerek "Seviyorsan git konuş bence" dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya ile arasında geçen diyaloğa gönderme yapan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. "Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi" açılışında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamaoğlu, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık kullandığı "Nereden nereye" ifadelerine göndermede bulundu.

İBB Başkanı gülümseyerek, "Ben böyle yapınca da 'sesin çok benziyor' diyorlar. Fesuphanallah... Nereden nereye diyeyim birazcık öyle... Bir benzetme daha yapsınlar" dedi.

İmamoğlu'nun o anları sosyal medyada çok konuşulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu etiketleyerek "Seviyorsan git konuş bence" diye yazdı.

İmamoğlu, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya ile arasında geçen diyaloğu bir göndermeyle eleştiride bulunmuştu. "Biz çalışma arkadaşlarımızla göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp 'Konuş bakayım' demiyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin" diye konuşmuştu.

Murathan Aslan
Murathan Aslan
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

siyah.beyaz:

imamoğlu reise benzemen için daha çokkkk yol alman lazım ...yorma kendini boşyere .. reisi taklit edeceğinee sana tavsiyemm önce sen sen ol millet seni sevecekse öyle sevsin ...

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