İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine avukatından ilk yorum

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, kararın yok hükmünde olduğunu belirterek; "Üniversite yönetim kurulunun diploma iptal etme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesine tepki gösteren İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Böyle bir kararı üniversite yönetimi alamaz. Yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi kamuoyuna yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu.

Üniversitede yapılan açıklamada toplam 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini belirtildi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu karar büyük yankı uyandırırken; İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan yaptığı açıklamada kararın yok hükmünde olmadığını söyledi.

"Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir" diyen Pehlivan, "2547 sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanunu'nun 15. Maddesinde Üniversite Yönetim Kurulu'nun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olduğu açıkça yazıyor. Diplomaya dair böyle bir karar alma yetkisi yoktur, yok hükmündedir. Haliyle diploma iptali haberi doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"YETKİSİ YOKTUR"

Pehlivan ayrıca "Diploma hakkında Üniversite'nin Kantini ile Yönetim Kurulu'nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur" diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine avukatından ilk yorum
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Siyasal islamci bunlar baba oyle sinsi oyle cikarcilardir ki kendi bekasina vatani ucuruma suruklerler yqptilarda gozunuz kör halada yapiyorlar

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

yatay geçişte o kurulun kararıyla okula kabul ediliyorsa, diplomayı neden o kurul iptal edemiyor avukat efendi ! eğitim öğretim yönetmeliği yatay geçişim şartlarını açıklamış, tutmuyor işte ! okulun ortağı bile denklik yoktu o dönemde diyor ! siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ?

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Haber YorumlarıCengiz Ozkan:

Kazanamadığın üniversiteden diploma al. Mağdurum

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Haber YorumlarıRevolver:

bu iktidar yargıyı kullanarak sizin cinsiyetinizi bile değiştirebilir.. öylesine yozlaşmışlar ki...

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Haber Yorumlarızwktnktmgp:

kimin yetkisi var onu söylede. oda iptal etsin.

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Bal gıbı iptal eder sahte olunca boşuna havlama avukat

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