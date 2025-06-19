Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.
İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle gözaltına alındı.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Gözaltına alınan Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İFADE VERMEYİ REDDETTİ
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.
KARAR VERİLDİ
Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.
27 MART'TA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Pehlivan, 27 Mart tarihinde de "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.