Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle gözaltına alındı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınan Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.

27 MART'TA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pehlivan, 27 Mart tarihinde de "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıcetins1971:

kaçacaklar….

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Yeni Türkiye yargı bağımsızdır memet şimşek bey sen daha çok yatırımcı ararsın

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

adalet herkese lazım

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Haber YorumlarıCHP Savar:

o yea man

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Haber başlığında da tutuklandı diyor detaylarda tutuklandı diyor

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