Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? İşte İstanbul seçimlerinde son durum

Türkiye, bugün sandık başına giderek 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinden sonra açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da şuana kadar sandıkların yüzde 28,8'i açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre AK Parti adayı Murat Kurum yüzde 41,60, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise 49,63 oy aldı.