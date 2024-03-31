81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? İşte İstanbul seçimlerinde son durum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, bugün sandık başına giderek 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinden sonra açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

İŞTE İSTANBUL SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da şuana kadar sandıkların yüzde 28,8'i açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre AK Parti adayı Murat Kurum yüzde 41,60, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise 49,63 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Niğde'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BİTLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bitlis'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 ADANA SEÇİM SONUÇLARI | Adana'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Adana Yerel Seçim sonuçları! 2024 BİNGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bingöl'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI | Tekirdağ'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları! 2024 ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Artvin'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Nevşehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi İYİ Parti mi kazanıyor? 2024 ARDAHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ardahan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 AMASYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Amasya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI | İzmir'de hangi parti önde? YSK İzmir Yerel Seçim sonuçları! 2024 IĞDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Iğdır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI CANLI! Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül mü Mehmet Kasım Gülpınar mı kazanıyor, kim önde? SON DAKİKA: İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hangi aday önde? 2024 İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu önde? Ankara Yerel Seçim Sonuçları!
500

Yorumlar (9)

murat:

Murat kurum hadi eyvallah sana

90
28
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Soba kurumuna elveda.. Güle güle çocuk yüzlü robot bakan.

54
24
yanıtYanıtla
Salim:

İmamoğlu Boşuna Demedi Siz Hepiniz Ben Tek Tebrik Ederim Geleceğin Sayın Cumhurbaşkanı...

32
39
yanıtYanıtla
Mert Kafkas Sahin:

Kuru Murat

45
19
yanıtYanıtla
Ugur Karamanli:

Imamoglu ¦?¦?

28
13
yanıtYanıtla
Faruk Kocaman:

Ders alması gerekenler inşallah alirlar

26
3
yanıtYanıtla
ÖzgürRuh:

Murat kavurma

20
7
yanıtYanıtla
Özkan Bulut:

Alperen dikigi neredesin

6
1
yanıtYanıtla
JY:

RAKIMI ACDIM GUZEL HABERLERI BEKLIYORUM.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title