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Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etii

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SİLİVRİ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP’den istifa etti.

SİLİVRİ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden sanal medyada Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşımda, "17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

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