YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve siyasi yasak talep edilen dava, bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülecek. Kartal Kaymakamlığı bölgede toplanmayı yasaklarken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan vatandaşlara toplanma çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Davanın bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülmeye devam edilecek. Duruşmada savcılığın yeni mütalaa açıklaması ve ara kararın çıkması bekleniyor.

YÜRÜYÜŞ VE TOPLANMA YASAKLANDI

Öte yandan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Açıklamada gerekçe "kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali" olarak gösterildi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN ÇAĞRI

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu'nun bugünkü duruşmasına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu vatandaşlara adliye önünde toplanma çağrısı yaptı.