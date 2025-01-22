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Ekmen'den İmralı Heyeti Üzerine Değerlendirme

Ekmen'den İmralı Heyeti Üzerine Değerlendirme
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DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kars'ta yaptığı açıklamada, İmralı heyetinin siyasi partilerle görüşmesini değerlendirerek, terör örgütü ile görüşmelerin silahsızlaştırma konusunda meşru olduğunu ifade etti.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili ve Yeni Yol Grubu'nun Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Kars'ta yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, İmralı heyetinin siyasi partilerle görüşmesini değerlendi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili ve Yeni Yol Grubu'nun Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Bir devletin, bir terör örgütüyle görüşmeler yoluyla onu silahsızlaştırmasını meşru buluyoruz. Dünya'da Filipinler, Güney Afrika, İspanya, Kolombiya ve İrlanda'da bu uygulanmış ve başarılı olmuş. Türkiye'de rahmetli Özal, Demirel, Erbakan, Tansu Çiller döneminde Çevik Bir, Devlet Bahçeli döneminde Hasan Uğur, birçok kişi, siyasetçi ve kurum bunu denemiş ama netice alınamamış. Bu kez inşallah netice alınır" dedi.

Ekmen, "Bunu her ne kadar demokratik zemin çok daralsa da Erdoğan, Bahçeli ikilisine güven çok azalmış olsa da dikkat edin, mecliste İYİ Parti hariç, herkes destek açıklamaları yaptı. Oysa doğru dürüst bilgilendirilmiş bile değiliz. Bahçeli ısrarla Türkiye Büyük Millet Meclisi zemini diyor. Meclis açık veya kapalı oturumla bilgilendirilmiş değil. Bizi İmralı heyeti geldi bilgilendirmeye, tamam hoş geldiniz. Peki devlet nerede? İmralı heyeti kendi seviyesinde bizi bilgilendiriyorsa, bir devlet kurumunun bu MİT mi olur? İçişleri Bakanlığı mı olur? Cumhurbaşkanlığı'ndan bir temsilci mi olur? Gelip siyasi parti temsilcilerini bilgilendirmesi gerekmez mi? Bu kadar önemli bir konuda, inşallah bu 40 yıllık akan kan durur. Bu terörün bitmesi ve terör korkusundan kurtulmasıyla birlikte demokratikleşme noktasında önemli kazanımlara dönüşür" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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