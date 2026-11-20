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Rusya'nın St. Petersburg kentinde faaliyet gösteren Eifman Bale Topluluğu, Lev Tolstoy'un aynı adlı romanından uyarlanan "Anna Karenina" balesini Ankara'da sanatseverlerle buluşturdu.

Koreograf Boris Eifman'ın imzasını taşıyan eser, ATO Congresium'da sahnelendi.

Tolstoy'un klasik eserinden uyarlanan bale, Anna, Karenin ve Vronsky arasındaki ilişkiyi merkeze alıyor.

Aşk, evlilik ve sadakat kavramlarını ele alan yapımda, tutku ile sorumluluk, bireysel arzular ile toplumsal normlar arasında kalan Anna'nın trajik hikayesi dans aracılığıyla anlatıldı.

Pyotr İlyiç Çaykovski'nin müziklerinin eşlik ettiği eserin dekor tasarımını Zinovy Margolin, kostüm tasarımını Vyacheslav Okunev, ışık tasarımını ise Gleb Filshtinsky üstlendi.

İki perdeden oluşan ve yaklaşık 120 dakika süren gösteri izleyicilerden beğeni topladı.

Kaynak: AA