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Dr. Serhat Doğan Eğirdir Kaymakamı Olarak Göreve Başladı

Dr. Serhat Doğan Eğirdir Kaymakamı Olarak Göreve Başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Gümüşhane Vali Yardımcılığından Eğirdir Kaymakamlığına atanan Dr. Serhat Doğan, 17 Haziran'da göreve başladı. Doğan, ilçenin doğal ve kültürel değerlerini ileri taşıyacaklarını, tüm kurumlar ve vatandaşlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Gümüşhane Vali Yardımcılığından, 17 Haziran'da Eğirdir Kaymakamlığı görevine atanan Dr. Serhat Doğan, görevine başladı.

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren atama kararı doğrultusunda Eğirdir Kaymakamlığı görevine getirilen Dr. Serhat Doğan, bugün itibarıyla ilçedeki görevine resmen başladı.

Göreve başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Dr. Serhat Doğan, Eğirdir'in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri daha ileriye taşımak için tüm kurumlar ve vatandaşlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti. İlçenin kalkınması, tanıtımının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi adına ortak akıl ve birlik beraberlik anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Doğan, Eğirdir'e hizmet etmenin kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla güçlü bir iletişim içerisinde olacaklarını vurgulayan Kaymakam Doğan, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeye destek vereceklerini kaydetti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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