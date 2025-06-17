Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Ameliyathane Binası Hizmete Girdi

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı tamamlanan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkezi Ameliyathane Binası'nı inceledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kasapoğlu'na AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, kentin sağlık altyapısını güçlendiren, yüksek teknolojik donanımla sağlık hizmetlerinin standardını yükselten yeni yatırımın hizmete hazır hale gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Binanı yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"59 ameliyathane, 9 doğum odası, 2 sezaryen odasıyla aynı anda 70 ameliyat yapabilme kapasitesiyle gerçekten göz kamaştıran bir yapı. Bu muhteşem bina ayrıca 8 endoskopi salonu, 205 erişkin ve çocuk yoğun bakım odası, ?8 yeni doğan yoğun bakım odası, robotik cerrahi salonu, radyoloji üniteleriyle sağlık hizmetlerinin geleceğine yön verecek bir donanım ve kapasiteye sahip."

Kasapoğlu, sağlıkta şehrin hizmet kapasitesini artıracak her projenin çok kıymetli olduğunu ifade etti.