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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepki Açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin kararını eleştirerek, bunun Gazze'deki soykırım suçlarından dikkat dağıtma çabası olduğunu ve hukuken geçersiz sayıldığını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Uluslararası Adalet Divanında soykırım iddiasıyla yargılanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama emri bulunan Netanyahu ile bakanlarından oluşan İsrail yönetiminin 1915 olaylarına dönük aldığı karar, hukuken ve insani açıdan tüm meşruiyetini yitirmiş bir iktidarın, uluslararası toplumun dikkatini kendi soykırım suçlarından başka yöne çevirme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

Efkan Ala, açıklamasında "Uluslararası Adalet Divanında soykırım iddiasıyla yargılanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama emri bulunan Netanyahu ile bakanlarından oluşan İsrail yönetiminin 1915 olaylarına dönük aldığı karar, hukuken ve insani açıdan tüm meşruiyetini yitirmiş bir iktidarın, uluslararası toplumun dikkatini kendi soykırım suçlarından başka yöne çevirme çabasıdır. Gazze'de on binlerce masum sivilin katledildiği, insanların topraklarından sürüldüğü ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının defalarca kınadığı insanlık dışı uygulamaların faillerince atılan bu adım, siyasi bakımdan tamamen hükümsüz, hukuki açıdan ise geçerlilikten yoksundur." ifadelerine yer verdi.

Tarihin en ağır soykırım suçlamalarından biriyle yüzleşen bir hükümetin, 111 yıl öncesine ait olaylara ilişkin tek taraflı siyasi kararlar almasının hem ahlaki hem de hukuki tutarsızlığın açık bir itirafı olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:

"İsrail'in bu hamlesi, Gazze'deki insanlık tablosunu gölgelemeyi hedeflemektedir. Netanyahu hükümetinin bu kararı, Gazze'de işlenen suçların yarattığı uluslararası tecridin ve hukuki çaresizliğin ürünüdür. Mazlum bir halkın haklarını savunmayı, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için çalışmayı ve bölgede kalıcı adil barışın tesisi için kararlı diplomasimizle tarihin doğru tarafında bulunmayı insanlık görevi olarak görüyoruz. Türkiye; ilkeli ve bölgesel istikrarı esas alan dış politikasını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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