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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye Raporu'nun önyargılı ve gerçek dışı iddialara dayandığını belirterek, raporun Türkiye-AB ilişkilerindeki yapıcı atmosferi hedef aldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemize yönelik önyargılı çevrelerin mesnetsiz iddialarına ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere dayanmaktadır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemize yönelik önyargılı çevrelerin mesnetsiz iddialarına ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere dayanmaktadır. Raporun hazırlanış sürecinde, bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin önyargılarının etkili olduğu açıktır. Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik boyutunun her geçen gün daha da belirginleştiği, taraflar arasında olumlu ve yapıcı bir diyalog ortamının hakim olduğu şu günlerde, söz konusu raporun bu verimli atmosferi hedef aldığı açıkça görülmektedir.

Türkiye, Avrupa Birliği ile münasebetlerini stratejik bir vizyonla, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler çerçevesinde ilerletme kararlılığındadır. Bu anlayıştan uzak, somut gerçeklerle bağdaşmayan ve dar siyasi çıkarlara göre şekillendirilmiş raporların, iki taraf arasındaki yapıcı işbirliği iradesine ve diyalog ruhuna hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etmek isteriz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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