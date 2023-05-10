Efes Selçuk'ta Halk Buluşması Düzenlendi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Efes Selçuk sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Efes Selçuk'ta 14 Mayıs seçimleri öncesi düzenlenen halk buluşmasına; Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Adayları Yüksel Taşkın ve Prof. Dr. Şahbal Aras, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, parti üyeleri, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütü üyeleri katıldı.

Buluşmada konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel, 14 Mayıs'ı umut ve heyecanla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kararlılığımız Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında ülkemizi tekrardan fabrika ayarlarına geri döndürerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine hep birlikte sahip çıkmaktır. Hepimiz biliyorum ki içimizden sayıyoruz. 14 Mayıs sabahı hepimiz bayramlıklarımızı giyerek oylarımızı kullandığımızda; 15 Mayıs sabahında karanlıkların ötesinde güneşli yarınlar hepimizin olacak."

Başkan Soyer de demokrasinin yeniden egemen olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"100 sene önce nasıl atalarımız o yanlış yıkılmış coğrafyada üç buçuk yıl işgal altında kalmış Anadolu'da o cehaletin yüzde 95'ler seviyesinde olduğu, okuma-yazma oranının sadece yüzde 5'ler seviyesinde olduğu bir iklimde Cumhuriyet'i kurmuşlar. Şimdi yüz yıl sonra onu demokrasiyle buluşturacak olan işte biziz. Bizim gençlerimiz, çocuklarına ve torunlarına diyecekler ki; 'Bu memlekete demokrasiyi biz getirdik. Biz oylarımızla getirdik, topla tüfekle değil. Biz oylarımızla sandıkta yendik ve demokrasiyi getirdik.'"