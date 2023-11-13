Edirne Valisi Yunus Sezer, görev başındaki polis, jandarma ve itfaiye ekiplerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. Araç sürücüleriyle de sohbet eden Vali Sezer, hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, görev başındaki polis, jandarma ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber ile kent girişindeki polis kontrol noktaları ve otoyol gişelerindeki jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek personele görevinde başarılar diledi.

Araç sürücüleriyle de sohbet eden Sezer, sürücülere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde incelemede bulunan Sezer, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasını da ziyaret ederek personele görevinde kolaylıklar diledi.