Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor

Valiler kararnamesiyle Edirne Valisi olarak atanan Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Sezer'i ziyaret ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sezer de ziyaretler dolayısıyla Alper, Paşaoğlu ve Acar'a teşekkür etti.