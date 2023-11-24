Edirne Jandarma Komutanlığı Güvenli Trafik Akışı İçin Eğitim Faaliyetlerine Devam Ediyor

Edirne Jandarma Komutanlığı, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla güvenli trafik akışını sağlamak için personel eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı güvenli trafik akışının sağlanması, "sıfır kaza" düsturuyla meydana gelen can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik personel eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması timleri tarafından personeline yönelik düzenlenen eğitimde, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri kullanımının önemi, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçiş alanlarının kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve hız kuralları anlatıldı.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

TÜ Rektörü Tabakoğlu yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ayşekadın Yerleşkesindeki yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedikten sonra talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, öğrencilerin ve personelin önemli bir ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Öğrenci memnuniyetini sürekli yüksek tutmaya çalışan bir üniversite olduklarını vurgulayan Tabakoğlu, "Bu kapsamda öğrencilerimize eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere barınma, ulaşım, beslenme ve sosyal olanaklar açısından en iyi imkanları sunma gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu'nun ziyaretlerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan Köksal ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Seda Yıldızeli de eşlik etti.

Süloğlu ilçesinin kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Süloğlu ilçesinin kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra anıta çelenk sunuldu.

Daha sonra Recep Gürkan Kültür Merkezi'nde devam eden programa, Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırcasalih Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Beğendik Belediye Başkanı Muhammed Örnek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜ'de Türk Bayrağı ve tişört dikme etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve tişörtü dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nilgün Becenen, Dr. Öğretim Üyesi Didem Tuncay, Dr. Öğretim Üyesi Hayri Şen ve Dr. Öğretim Üyesi İsmail Yüce 100. yıl etkinliği kapsamında bayrak ve tişört dikimi etkinliği düzenledi.

Giyim Üretim Teknolojisi 1. ve 2. sınıf öğrencileri, Yüce'nin vermiş olduğu hazır giyim üretimi dersleri kapsamında Türk bayrağı ve 100. yıl temalı tişört dikimi gerçekleştirdi.

Daha sonra dikilen bayrak ve tişörtler Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu fuaye alanında sergilendi.

TÜ'de görev değişimi

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev değişimi yaşandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Metin Aydoğdu Mühendislik Fakültesi dekanlığı görevini Prof. Dr. Hacı Ali Güleç'e devretti.

Devir teslim töreni Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in katılımıyla Rektörlükte gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Aydoğdu'nun rektör yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatırlattı.

Aydoğdu'nun tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceklerini vurgulayan Tabakoğlu, "Değerli hocamıza çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Güleç'in de bayrağı daha ileri taşıyarak fakültenin başarılı çalışmalarını devam ettireceğine yürekten inanıyorum ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum."dedi.

Aydoğdu da çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek kurumsal çalışmaların ilerleyerek devam edeceğine inandığını aktardı.