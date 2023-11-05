Edirne Emniyet Müdürü Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Keşan ilçesinde 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Erhan Akgül ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Demirtaş'ı ziyaret etti. Karaburun, atış poligonunda inceleme ve denetlemelerde bulunduktan sonra muhtarlarla huzur toplantısında bir araya geldi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaburun, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Erhan Akgül ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından atış poligonunda inceleme ve denetlemelerde bulunan Karaburun, daha sonra muhtarlarla huzur toplantısında bir araya geldi.