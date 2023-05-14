Edirne'de oy verme işlemi sürüyor Edirne'de 319 bin 723 seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oylarını kullanmaya devam ediyor.

Edirne'de oy verme işlemi sürüyor

EDİRNE - Edirne'de 319 bin 723 seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oylarını kullanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Edirne'de oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

Edirneli vatandaşlar oy verme İşleminin başladığı saatte okulların önünde yoğunluk oluşturarak oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulların önlerinde ve koridorlarında kuyruklar oluştu. Edirne merkez ve ilçelerde toplam 1039 sandıkta 319 bin 723 seçmen oy kullanırken seçimlerin huzur ve güven ortamı içerinde tamamlanması için 2080 kolluk personeli de görev yapıyor.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, eşi Dilek Kırbıyık Hanımefendi ve kızı Sude Kırbıyık ile birlikte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulunda kullandı.

Oy kullanma işlemlerinden sonra açıklamalarda bulunan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, "Bugün 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçimleri münasebetiyle millet olarak sandık başına gidiyoruz. Şehrimizde de seçimi sabah 08.00 itibari ile oy verme süreci sorunsuz bir şekilde başladı. Ben şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

İl genelinde 1039 sandığın mevcut olduğunu belirten Kırbıyık, "1020 tane sandık okullarımız ve diğer sandık bölgelerimizde, 9 tanesi mobil sandık şeklinde, sandıklara gelemeyecek olan engelli ve sağlık problemi olan kişilere ilişkin. Onların evlerine götürüyoruz. 6 tanesi kapılarda 3 tanesi ise cezaevlerinde olmak üzere toplam 1039 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. İlimiz genelinde 319 bin 723 seçmenimiz var. Vatandaşlarımız sabah saatlerinden itibaren gördüğünüz gibi şenlik havasında oy kullanacakları yerlere gelip oylarını kullanıyorlar. Bizim temel görevimiz, sorumluluğumuz seçimlerin güvenliğini tesis etmek. Bu çerçevede 2080 kolluk personeli ile görevimizin başındayız. Gerek propaganda döneminde gerek bugün oy verme işlemi sırasında gerek oy verme işlemi sonrasından tüm güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız. Arkadaşlarımız konuyu takip ediyorlar. Tekrar seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca özel bir gün anneler günü. Bu vesileyle tüm annelerimizin de anneler gününü özellikle tebrik ediyorum" diye konuştu.

Tüm yurtta oy verme saat 17.00'de sona erecek.