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Edirne'de MHP'ye katılan 643 üyeye rozetleri takıldı

Edirne'de MHP'ye katılan 643 üyeye rozetleri takıldı
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Edirne'de MHP İl Başkanlığınca düzenlenen programda şehitler anıldı, partiye katılan 643 kişiye rozetleri takıldı.

Edirne'de MHP İl Başkanlığınca düzenlenen programda şehitler anıldı, partiye katılan 643 kişiye rozetleri takıldı.

MHP İl Başkanlığı tarafından program düzenlendi. Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen program, iki pehlivanın yağlı güreş gösterileriyle başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şehitler için dualar edildi. Konuşmaların ardından MHP'ye üye olanlara rozetleri takıldı.

MHP Edirne İl Başkanlığınca dün gece gerçekleştirilen programa, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri İlker Yücel, Murat Kotra, Yavuz Tellioğlu, Osman Gür ve partililer katıldı. MYK üyeleri yaptıkları konuşmalarda, vatandaşlara MHP'ye katılmaları çağrısında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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