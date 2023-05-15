Edirne'de AK Parti ve İYİ Parti 1'er, CHP ise 2 milletvekili çıkardı

Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Edirne'de CHP 2, AK Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Edirne'de CHP 2, AK Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Edirne'de Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyların tamamı sayıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilde partilere göre milletvekili dağılımı 2 CHP, 1 AK Parti ve 1 İYİ parti oldu. CHP'nin adayları Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, AK Parti'nin adayı Fatma Aksal ve İYİ Parti'nin adayı ise Prof. Dr. Mehmet Akalın Meclise gitmeye hak kazandı.

Edirne'de 320 bin 299 seçmenden resmi olmayan verilere göre 289 bin 258 seçmen oy kullanılırken, 283 bin 446 oy geçerli sayıldı. - EDİRNE