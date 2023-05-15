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Edirne'de AK Parti ve İYİ Parti 1'er, CHP ise 2 milletvekili çıkardı

Edirne'de AK Parti ve İYİ Parti 1'er, CHP ise 2 milletvekili çıkardı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Edirne'de CHP 2, AK Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Edirne'de CHP 2, AK Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Edirne'de Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyların tamamı sayıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilde partilere göre milletvekili dağılımı 2 CHP, 1 AK Parti ve 1 İYİ parti oldu. CHP'nin adayları Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, AK Parti'nin adayı Fatma Aksal ve İYİ Parti'nin adayı ise Prof. Dr. Mehmet Akalın Meclise gitmeye hak kazandı.

Edirne'de 320 bin 299 seçmenden resmi olmayan verilere göre 289 bin 258 seçmen oy kullanılırken, 283 bin 446 oy geçerli sayıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti AK Parti Edirne Politika Haberler

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