Edirne'de 857 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 857 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 26 şüpheli insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı ve 22 araca el konuldu.

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 857 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde, 857 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınırken, bu kişilerin kullandıkları tespit edilen 22 araca el konuldu.