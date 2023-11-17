Edirne'de 327 Kaçak Göçmen ve 8 Organizatör Yakalandı

Edirne'de jandarmanın son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 327 kaçak göçmen ile 8 organizatör gözaltına alındı. Operasyonlarda şüpheli araçlar durdurularak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen kaçak göçmenler ve organizatörler yakalandı. Kaçak göçmenler göç idaresine teslim edilirken, organizatörlerin kullandığı araçlara el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 7 araç, durduruldu. Araçlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 327 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin kaçakçılık için kullandığı 7 araca da el konularak, yediemin otoparkına çekildi.