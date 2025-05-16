Edi Rama'nın Şaşırtan Jest: İtalya Başbakanı Meloni'yi Diz Çökerek Karşıladı

Edi Rama'nın Şaşırtan Jest: İtalya Başbakanı Meloni'yi Diz Çökerek Karşıladı
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi farklı bir şekilde karşıladı. Yağmura rağmen diz çökerek Meloni'yi bekleyen Rama'nın bu jesti dikkat çekti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi önünde diz çöküp bekleyerek karşıladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında gelen liderleri tek tek karşıladı. Tiran'ın İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye katılan liderleri kırmızı halıda karşılayan Başbakan Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi karşılarken, liderler arasında eşine az rastlanır bir jeste imza attı. Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi yağmura rağmen diz çöküp bekleyerek karşıladı.

Başbakan Rama'ya defalarca ismiyle "Edi" diye seslenerek Arnavut lideri durdurmaya çalışan İtalyan lider Meloni ise bu jesti, "Kendisi bunu sadece benimle aynı boyda olmak için yapıyor" diye açıkladı.

Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB'ye aday ülkelerin liderleri de katılıyor. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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