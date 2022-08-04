Düzce politika haberi | AK Parti heyeti Akçakoca'da vatandaşı dinledi - Haberler

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Düzce politika haberi | AK Parti heyeti Akçakoca'da vatandaşı dinledi

Düzce politika haberi | AK Parti heyeti Akçakoca'da vatandaşı dinledi

Gelen Düzce haberine göre AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce'yi köy köy gezdiklerini yaptıklarını yapamadıklarını anlattıklarını söyledi.

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Ak Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce'yi köy köy gezdiklerini yaptıklarını yapamadıklarını anlattıklarını söyledi.

Ak Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Milletvekili Fahri Çakır ve partililerle birlikte köy köy geziyorlar. Akçakoca ilçesinde ki köyleri gezen heyet vatandaşın nabzını tutuyor. AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi AK Parti teşkilatları gönülden gönüle seferle 2023'de zaferle yolumuza devam ediyoruz. Burada vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz, yaptıklarımızı yapamadıklarımız anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımıza AK Partimize büyük teveccühü canlı olarak görüyoruz. Ben bu sözlerle 2023 yılına İnşallah Allah'ın izniyle bu Milleti arkamıza alarak zaferlerle emin adımlarla gittiğimizin altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Milletvekili Fahri Çakır ise yaptığı konuşmada, "Sıkmadık el bırakmadık, bırakmayacağız. Gidilmedik köy, çalmadık kapı bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız talimatıyla var olan çalışmalarımızı yaz demeden, tatil demeden, kar kış demeden sürdürdüğümüz çalışmalara bu yaz da kapıları çalarak devam ediyoruz. Bu devam ettirdiğimiz çalışmaların içerinde vatandaşlarımızla hasbihal etmek, sorunlarını dinlemek, yaptıklarımızı gözden geçirerek eksiklerimizi tamamlamak adına buralardayız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Keskin Akçakoca AK Parti Düzce Politika Haberler

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