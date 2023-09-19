Düzce'de 117 Bin 740 Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir işletmede 117 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında baskın düzenledi.

Düzce'de polis ekiplerince yapılan çalışmada bir işletmede 117 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçakçılık fiillerinin tespit edilmesi ve önlenmesi çalışmaları çerçevesinde baskın yapıldı. Yapılan baskın sonrasında 117 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makoron sigara ele geçirildi. Ayrıca konu ile ilgili olarak işletmede bulunan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE