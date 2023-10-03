Düzce Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında Gündem Maddeleri Komisyonlara Havale Edildi

Düzce Belediyesi Ekim ayı meclis ilk toplantısında görüşülen 29 gündem maddesi komisyonlara havale edildi. Toplantıda MHP'li Ayhan Seyyar'ın istifası da meclis üyeleri ile paylaşıldı.

Düzce Belediyesi Ekim ayı meclis ilk toplantısında görüşülen 29 gündem maddesi komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarının ilki meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirdi. Bir önceki meclis tutanak özetinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından geçilen toplantının ilk gündem maddesinde Mhp'li Ayhan Seyyar'ın istifası meclis üyeleri ile paylaşıldı. Seyyar'ın yerine Murat Özsoy yeni meclis üyesi olarak MHP grubundaki yerini aldı.

Ardından geçilen gündem maddelerinde ek ödenek konulması, müdürlükler arası ödenek aktarılması, Düzce Belediyesi Turizm İşletmeleri A.Ş. sermaye artırımı, İller Bankası Genel Müdürlüğünden teminat mektubu alınması iş ve işlemleri maddeleri plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Toplantı, imarla ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi ve imar komisyonuna havale edilmesinin ardından sona erdi. Ekim ayı 2. meclis oturumu 5 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak. - DÜZCE