Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı

Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
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Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
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Hindistan'da kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düşen uçakta yolcular arasında bulunan eski başbakanın kazadan dakikalar önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

Hindistan'ın Ahmedabad bölgesindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan saniyeler sonra düştü. 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani'nin de bulunduğu öğrenildi.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Düşen uçakta bulunan eski başbakan Vijay Rupani'nin kazadan dakikalar önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Hijyenik maske kullanan bir kadının özçekim yaptığı fotoğrafta Rupani arkada görünüyor.

Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı

VİJAY RUPANİ KİMDİR?

Vijay Rupani, 2 Ağustos 1956'da Myanmar'da dünyaya geldi. Rupani, 2016'dan 2021'e kadar Gujarat'ın 16. Başbakanı olarak görev yaptı ve Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) önde gelen isimlerinden biriydi. Siyasi kariyeri boyunca Rajkot West bölgesini temsil etti ve çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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