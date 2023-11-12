DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis ve yerel seçimlere odaklanacak

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, DSP'nin Meclis ve iktidar kanadının yanında olduğunu belirterek, yerel seçim çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi. Aksakal ayrıca, Türkiye'nin dünya konjonktüründe önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki olayları da değerlendirdi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Şimdi Demokratik Sol Parti, Mecliste ve iktidar kanadının yanındadır. Bundan sonra da bu gücümüzle yerel seçim çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz." dedi.

Aksakal, partisinin İstanbul İl Başkanlığının Kağıthane Belediyesi Sadabat Hizmet Salonu'nda gerçekleştirdiği 12. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Aksakal, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, partilerinin kurucusu merhum Başbakan Bülent Ecevit ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için saygı duruşunda bulunduklarını söyledi.

Uzun ve meşakkatli sürecin sonucunda bir arada olduklarını belirten Aksakal, 2004 yılında görevini devrettiğinde Ecevit'in kendilerine söylediği "Önce Meclise girdik. Sonra solun birinci partisi olduk ve sonra Türkiye'nin birinci partisi olduk. Üç kez koalisyon hükümetlerinde yer aldık. Ancak Demokratik Sol Partiyi tek başına iktidara getiremedik. Bunun birçok sebebi var. Ama bugünlere gelebilmek için köy köy, mahalle mahalle, kapı kapı dolaştık, sizler de köylünün ayağına, işçinin ayağına giderek yeniden iktidara geleceksiniz. Buna yürekten inanıyorum. Biz sana mecburuz DSP, Türkiye sana mecbur DSP." sözlerini aktararak "O günden bugüne Ecevit'in hayalini kendi idealiyle ve hayaliyle birleştiren onu her zaman canlı tutan sizlerdiniz. İşte bugün burada bunun tezahürünü görüyoruz. Sizlere bu dirayetinizden, bu inanç ve kararlılığınızdan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

DSP'nin seçimlerdeki duruşu ve ilkelerinden bahseden Aksakal, "2023 seçimlerinde, ABD'nin işaret ettiği değil, kendi doğrularımız istikametinde emperyalizme karşı duruşunu açıktan ortaya koyan bir ittifakın içerisinde bulunmayı tercih ettik. Hayalleri yıkılanlar olduysa da demokratik solcuların umutları yeniden yeşerdi. Geleceğe dair hayalleri bir anlam kazandı. Bir düsturumuz var, 'siyaset Ankara'da yapılır, siyaset Mecliste yapılır, siyaset iktidarda yapılır' diye. Biz bu formülü hayata geçirdik. Şimdi Demokratik Sol Parti, Mecliste ve iktidar kanadının yanındadır. Bundan sonra da bu gücümüzle yerel seçim çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere doğru partililere psikolojik baskılar uygulanacağını ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Demokratik Sol Parti öncelikle 2019 seçimleri çıtasını koruma duygusuyla seçimlere katılacaksa, 7 belediyesi ve bunun yanında birkaç noktamız var, bunlar bizim kırmızı çizgimiz, bunlar hiçbir tartışmaya fırsat vermeden adaylarımızın olacağı yerler. ve 2024 seçimlerinden öngördüğümüz o başarı seviyesini yakalamak olacak. Alınacak sonuçlarla önümüzdeki dönemin iktidar yapısı da ana muhalefet yapısı da bu ittifakı oluşturan partilerin içinden çıkacak, bunu artık gördük. Bu durumda 1 Nisan 2024'ten itibaren ilk hedefimiz 2028 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktır."

Türkiye'nin dünya konjonktüründe çok önemli ve sıkıntılı bir lokasyonda yer aldığına dikkati çeken Aksakal, Gazze'de yaşananlara ilişkin de "Gazze'de yaşananlar sıradan bir işgal, sıradan bir soykırım girişimi olayı değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede ortaya koyduğu düşüncesinin son noktasını gerçekleştirme girişimleridir. Yine bu bölgenin sahibi ve koruyucusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." dedi.