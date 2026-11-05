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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Bülent Ecevit'i vefatının 20. yılında andı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Bülent Ecevit'i vefatının 20. yılında saygı, rahmet ve özlemle andı. Aksakal, mesajında Ecevit'in dürüstlüğü ve vatan sevgisiyle Türk siyasi tarihine adını yazdırdığını, fikirleri ve mirasının yaşayacağını belirtti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in fikirleri, mücadelesi ve bıraktığı değerli miras daima yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, Ecevit'i vefatının 20. yılında saygı, rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Bülent Ecevit'in dürüstlüğü, mütevazı yaşamı, engin devlet tecrübesi, sarsılmaz iradesi ve koşulsuz vatan sevgisiyle Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Kendisine oy versin ya da vermesin, toplumun her kesiminin takdirini kazanmış, temiz siyasetin, adaletin ve dürüstlüğün simgesi olmuştur. Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in fikirleri, mücadelesi ve bıraktığı değerli miras daima yaşayacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
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