Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal: İmamoğlu İddianamesi Ahlak Dışı Dönem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve asil Türk milleti bırakın cumhuriyet tarihini, devletin tüm tarihi boyunca böyle bir ahlak dışı dönemi yaşamamıştır.

DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve asil Türk milleti bırakın cumhuriyet tarihini, devletin tüm tarihi boyunca böyle bir ahlak dışı dönemi yaşamamıştır." dedi.

Aksakal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da yaşanan depremin üzerinden 26 yıl geçtiğini anımsatan Aksakal, depremde hayatını kaybedenleri de andı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Aksakal, DEM Partililerin, komisyonun, İmralı'ya gitmesine yönelik ısrarlarına tepki gösterdi.

Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Tutuklu ve hükümlülerin ziyaretine birinci derece yakınları yanında terör suçlularına özel olarak örgütün siyasi ayağı olan DEM Parti yöneticisi ve görevlileri de zaman zaman gitmektedirler. Ancak TBMM'nin üyesi olan milletvekillerini, bir teröristin ayağına gitmesi için iknaya zorlamak asla kabul edilemez. Bunun anlamını, olsa olsa o bebek katiline verilen cezayı belirleyen yüce Meclisin hükmi şahsiyetine yapılmış en büyük saldırı olarak görmek gerekir."

DSP Genel Başkanı Aksakal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulduğunu hatırlattı.

Soruşturmanın içeriği ve kapsamının artık sadece bir belediye başkanını ve İBB'de görevli kişileri ilgilendirme boyutundan çıktığını vurgulayan Aksakal, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti ve asil Türk milleti bırakın cumhuriyet tarihini, devletin tüm tarihi boyunca böyle bir ahlak dışı dönemi yaşamamıştır. Tüyü bitmemiş yetimin 160 milyar lira ve 24 milyon dolar parası ve hakkının yok edildiğinden söz ediyoruz. Buna benzer olaylar birçok belediyede yaşanmış, ortaya çıkarılmış ve daha da çıkabilecekler ise sırada bekliyor. Asıl acı olanı, toplumsal kabulde hala Atatürk'ün partisi olarak kabul ve saygı gören CHP ise tarihinde böyle olaylarla asla anılmamış, yan yana getirilmemiş ve hatta bu konularla alakalı imaya bile maruz bırakılmamıştır."

İddianamede sözü geçen akçeli ilişkilerin içinde ve başında, CHP'nin iç disiplinini sağlayacak olanların bile adının geçmesinin, olayın vahametini daha üst noktalara taşıdığını belirten Aksakal, CHP'nin böyle bir yükü taşıyamayacağını, taşımaya da hakkının olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti sözcülerine çağrı yapan Aksakal, "Bundan böyle iki de bir de Bülent Ecevit'i kendinize kalkan yapmaktan, onu bugünkü CHP'nin bir figürüymüş gibi anmaktan ve lanse etmekten vazgeçin. Bundan sonra yapacağınız Ecevit'le (Bülent Ecevit) ilgili her bağlantı sözlerinize DSP olarak mutlaka gereken cevabı en sert şekilde vereceğimizden emin olun." dedi.

Ecevit'in, hiçbir zaman terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarına müsamaha göstermediğini, avukatlığını yapmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum tezlerini destekleyenleri kardeş parti olarak ilan etmediğini, ülkesini ve devletini Avrupa ülkelerine şikayet etmediğini ve akçeli işlerle anılmadığını, akçeli işlere bulaşanları yakınında ve partisinde barındırmadığının altını çizen Aksakal, "Sizlere tavsiyem bundan böyle ne Ecevit'in adını ağzınıza alın, ne de mezarı başına gidip sahte sözcükler sarf edin." diye konuştu.

Mehmet Önder Aksakal, CHP içerisinde, yaşananlardan ciddi boyutta rahatsız olan partililerin ve milletvekillerinin varlığından haberdar olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor

2 askerimizin naaşı hala bulunamadı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Nilsu Berfin Aktaş'ın ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem

Ünlü ismin mekanda ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.