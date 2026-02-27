Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın son açıklamalarını eleştirerek, bu açıklamaların Türkiye'nin geleceğine zarar verebileceğini ifade etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Terör örgütü elebaşı Öcalan açıklamasıyla Anadolu topraklarında bin yıldır kardeşçe yaşayan, birbiriyle etle tırnak olmuş halkımızın geleceğine, kadim Türk devletinin ve ikinci yüzyılını idrak eden demokratik, laik Cumhuriyetin temellerine gizli mayınlar döşemiştir." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" ve terörsüz bölge arayışıyla çıkılan yolda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun nihai raporunu yayımladığını ve TBMM'deki milli iradenin sürecin çerçevesini net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Aksakal, "27 Şubat 2025'te açıklanan sözüm ona 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısının yıl dönümü gerekçesiyle teröristbaşı Öcalan imzasıyla yeni bir açıklama gündeme getirilmiştir. 1999 yılından itibaren PKK elebaşının yakalanarak yüce Türk adaletine teslim edilmesiyle birlikte terörsüz bir Türkiye yaratan Demokratik Sol Parti olarak elbette terörün tamamen bitirilmesi, devletimizin ve milletimizin gündeminden çıkarılmasına yönelik çabaları en güçlü şekilde desteklemekteyiz. Bugün kamuoyuna yansıtılan sözde çağrı bir yıl önce açıklanan çağrının gerek içeriği gerekse beklenti ve talepleri açısından çok gerisindedir." diye konuştu."

Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü elebaşı Öcalan bu açıklamasıyla Anadolu topraklarında bin yıldır kardeşçe yaşayan, birbiriyle etle tırnak olmuş halkımızın geleceğine, kadim Türk devletinin ve ikinci yüzyılını idrak eden demokratik, laik Cumhuriyetin temellerine gizli mayınlar döşemiştir. DSP olarak bu açıklamanın içeriğini ve sonuçlarını kabul etmiyoruz. Bu bildirinin devletimizin yetkili organları tarafından detaylıca ve hassasiyetle incelenerek satır aralarının iyi okunmasını özellikle talep ediyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç





