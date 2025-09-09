DSP Genel Başkanı Aksakal'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını kınadı.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyla tüm dünyaya meydan okuduğunu ve pervazsızlığın en üst noktasını gösterdiğini ifade etti.

Böyle bir saldırının asla mazur görülemeyeceğini vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Artık an itibarıyla bölgedeki hiçbir devlet, hiçbir devlet adamı ve hiçbir kişi güvende değildir. Kısacası bunun adı 'eşkıyalık' olarak adlandırılamaz, boyutu ve şekli itibarıyla hafife alınamaz. Her zaman vurguladığımız gibi en küçük tereddüt, en küçük zafiyet telafi edilemez yıkımlarla sonuçlanacaktır. Bu küstah saldırıyı ve tüm insanlığı hedefine koymuş terörist yöntemleri nefretle lanetliyorum, şiddetle kınıyorum."