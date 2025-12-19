Haberler

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

Güncelleme:
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'ndaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir dille tepki gösterdi. Aksakal, Özel'in eleştirilerini Türkiye siyasetine müdahale talebi olarak değerlendirdi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'ndaki açıklamalarına ilişkin sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Aksakal, mesajında, "Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'nda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Başkanı Antnio Costa'nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş. Eleştiri gerekçeleri olarak ortaya koyduğu konular doğrudan Türkiye siyasetine müdahale talebidir, asıl bu kabul edilemez. Atatürk'ün kurduğu bir ülkede iktidar için "icazet" emperyalizmin aktörlerinden değil milletten alınır. Öyle anlaşılıyor ki Özel, PKK diasporasının operasyonuna maruz kalmış. İmralı'nın icazetiyle yerel seçimlerde bir galibiyet elde edip Komisyon heyetiyle İmralı'ya ziyarete gitmezseniz uğrayacağınız akıbet budur" dedi. - ANKARA

