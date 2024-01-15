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DSP Bornova İlçe Başkanlığına Taner Muhammed Şengül atandı

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Demokratik Sol Parti (DSP) Bornova İlçe Başkanlığı görevine Taner Muhammed Şengül atandı. Şengül, görevi Genel Başkan Önder Aksakal tarafından tebliğ edildi ve mazbatası verildi. Şengül, millet için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Bornova İlçe Başkanlığı görevine Taner Muhammed Şengül atandı.

DSP İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partinin genel merkezine davet edilen Şengül'e Genel Başkan Önder Aksakal tarafından görevi tebliğ edildi, mazbatası verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şengül, "Milletimiz için güzel çalışmalar yapacağız, Rabbim mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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