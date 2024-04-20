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Dr. Alihan Limoncuoğlu: Genel seçim olsaydı AK Parti birinci olacaktı

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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, Haberler.com stüdyosunda yerel seçim ve gündemi değerlendirdi. Limoncuoğlu, AK Parti'nin yaşadığı oy kayıplarına rağmen, genel seçim olsaydı yine birinci parti olacağını belirtti. Özellikle ittifak sisteminden dolayı yerel seçimlerin genel seçim sonuçlarını yansıtmadığını vurguladı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimi ve gündemi değerlendiren Limoncuoğlu, "Genel seçim olsaydı AK Parti yine birinci parti olacaktı" açıklamasında bulundu.

Dr. Alihan Limoncuoğlu, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yerel seçimi değerlendiren Limoncuoğlu, AK Parti'nin yaşadığı oy kayıplarından birisi olarak MHP'nin aday çıkardığı il veya ilçelerde AK Parti'nin aday çıkarmamasını gösterdi.

"OLASI GENEL SEÇİM İÇİN BİR İPUCU VERMEZ"

Limoncuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bütün bu olanlara rağmen bu seçim genel seçim olsaydı AK Parti yine birinci olacaktı. İttifak olduğu için örneğin İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde AK Parti oyu yok çünkü MHP aday çıkardı. İttifak sisteminden dolayı bunların genel seçimdeki oylarla bir alakası olmuyor. Olası bir genel seçimdeki durum için hiçbir şey göstermez bize."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika

Marmara Üniversitesi AK Parti Alihan Politika Haberler

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