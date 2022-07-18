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DP Genel Başkanı Uysal, evlenen genç çifte oyun havasında eşlik etti

İhlas Haber Ajansı - Lokman Akıncı - Politika
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DP Genel Başkanı Uysal, evlenen genç çifte oyun havasında eşlik etti Afyonkarahisarlı olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İhsaniye İlçe Başkanı Kemal Çakır'ın kızının düğününde pistte oynayan genç çifte eşlik etti.

DP Genel Başkanı Uysal, evlenen genç çifte oyun havasında eşlik etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisarlı olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İhsaniye İlçe Başkanı Kemal Çakır'ın kızının düğününde pistte oynayan genç çifte eşlik etti.

DP İhsaniye İlçe Başkanı Kemal Çakır'ın doktor olan kızı Halime Çakır, avukat Murat Gül ile evlendi. Çifti bu mutlu günlerinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da yalnız bırakmadı. Uysal, oyun havası eşliğinde genç çifte eşlik etti. Genel Başkan Uysal, yaptığı konuşmada genç çifte mutluluklar dilerken ailelerine de "Mutlu ve huzurlu yuva kurmalarını temenni ederim" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Lokman Akıncı - Politika

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