Üye Girişi
Haberler

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Bu milletin söyleyecek sözü var

Güncelleme:

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, demokrasi, hukuk, kalkınma ve gençlerin geleceğiyle ilgili hayalleri olduğunu belirtti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu millet önünde elbette söyleyecek sözümüz var. Demokrasi, hukuk, kalkınma ve gençlerimizin geleceğiyle ilgili elbette hayallerimiz var." dedi.

Uysal, partisinin İscehisar İlçe Teşkilatının Belediye Düğün Salonu'nda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki büyük davanın bayraktarlığını samimiyetle ve inançla yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Ülkenin daha büyük hizmetlere layık olduğunu düşündüklerini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Çatlamış topraklarla mavi gökyüzü arasında sıkışmış bu ülkenin kaderini değiştirdiğimiz gibi işte bugün gelinen noktada daha büyük atılımları, daha büyük sıçrama hamlelerini Allah'ın izniyle yapacağız. Çünkü biz bu ülkenin nereden geldiğini biliyoruz."

-"Ellerimizle yarınları, yılları ve asırları kucaklayacağız"

Uysal, bu ülkede siyasi akıl, lider ve kadroyla buluştuğu takdirde her daim bayrağın hep zirvelere taşındığını vurguladı.

Milletin birlik ve beraberliğinin arkasına refah, huzur ve güven içerisinde yaşayan bir Türkiye inşa etmek istediklerini söyleyen Uysal, "Bu millet önünde elbette söyleyecek sözümüz var. Demokrasi, hukuk, kalkınma ve gençlerimizin geleceğiyle ilgili elbette hayallerimiz var. Onurla gururla Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız günlerde, bu büyük geçmişe sırtımızı dayayacağız. Ellerimizle yarınları, yılları ve asırları kucaklayacağız." diye konuştu.

Programda, DP İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, DP İscehisar İlçe Başkanı Yıldırım Mercan ve DP İscehisar Belediye Başkan Adayı Osman Çelebi de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Politika

Gültekin Uysal Demokrasi Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title