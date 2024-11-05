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Donald Trump, Oy Kullanımını Tamamladı: 'Çok İyi Gittiğimizi Duydum'

Donald Trump, Oy Kullanımını Tamamladı: 'Çok İyi Gittiğimizi Duydum'
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Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida'nın Palm Beach bölgesinde oy kullandı. Trump, Cumhuriyetçilerin sandığa güçlü bir şekilde gittiğini belirterek, sürecin iyi gittiğini ifade etti.

FLORİDA'nın Palm Beach bölgesinde eşi Melania Trump ile birlikte oyunu kullanan Donald Trump, "Çok iyi gittiğimizi duydum" dedi.

Amerika'da halk, bugün 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başında. Cumhuriyetçilerin adayı olan eski başkan Donald Trump da oyunu kullanmak üzere Florida'ya gitti. Trump, Palm Beach bölgesinde eşi Melania Trump ile birlikte oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Kendimi çok rahat hissediyorum. Çok sayıda Cumhuriyetçinin güçlü bir şekilde sandığa gittiği anlaşılıyor. Çok iyi gittiğimizi duydum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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