Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna Müzakereleri Başladı

Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna Müzakereleri Başladı
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Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna Müzakereleri Başladı
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Türkiye'nin ev sahipliğiyle İstanbul'da gerçekleşen barış müzakereleri için Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dolmabahçe'de gerçekleşecek müzakere için heyetler giriş yaptı

İSTANBUL - Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masası için heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da "özel askeri operasyon" başlatıldığını ilan etmesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 3 yıl geride kalırken, heyetler Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masasında bir araya gelecek. Barış masasına oturacak olan heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Politika
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