Bakan Göktaş, AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti; doğum izninin arttırılması değerlendirildi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Ziyarette, doğum izni ve babalık izninin arttırılmasına yönelik yasal düzenlemeler değerlendirildi.

Bakan Göktaş ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da yer aldığı ziyaret kapsamında, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri ve Fatma Betül Sayan Kaya ve milletvekillerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 2,5 saat sürdü. Alınan bilgiye göre, toplantıda, doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik yasal düzenlemelere dair görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Göktaş'ın, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıda, doğum izninin 24 haftaya çıkarılması halinde çalışma hayatına etkisi değerlendirildi.