Yeniden Refah Partili Bekin, ABD'nin İran politikasını eleştirdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda uygulamaya çalıştığı ablukayla İran'a kendi çözüm şartlarını dayatmaya çalışması, çözümü değil çözümsüzlüğü beraberinde getirecektir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı İsrail ile birlikte yürüttüğü "saldırgan ve tahakküm" politikasının, küresel çapta ABD'ye olan güveni aşındırdığını söyledi.

Çin'e karşı yürütülen ticaret savaşını anımsatarak Körfez'deki mevcut dengelerin de ABD aleyhinde bozulmaya başladığına işaret eden Bekin, şöyle konuştu:

"Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda uygulamaya çalıştığı ablukayla İran'a kendi çözüm şartlarını dayatmaya çalışması, çözümü değil çözümsüzlüğü beraberinde getirecektir. Nitekim, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in 'Bu süreci büyük ve başarılı bir anlaşmayla sonlandırmayı tercih ediyoruz ve Başkan Trump da bu sürecin uzamasını istemiyor' şeklindeki son açıklaması ABD'nin içinde bulunduğu açmazın göstergesi niteliğinde."

ABD ve İran'ın Pakistan'da yaptığı görüşmeleri anımsatan Bekin, ilk görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını, görüşmelerin tekrar başlayacağını söyledi.

Bekin, "Bu ikinci görüşmelerde, Trump, Netanyahu'nun gölgesi altında teslimiyetçi bir anlayışla masaya oturursa buradan somut bir sonucun ortaya çıkması mümkün değil. ABD Başkanı'nın İran'a yönelik saldırgan politikasından sonra belirli ölçüde davranış bozukluğu içine girdiğini görmemiz de mümkündür. Son olarak kendisini Mesih İsa olarak ilan etmeye kalkışması, daha sonra bu paylaşımını silmesi de ABD Başkanı'nın tutarsızlıklar içerisinde olduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.