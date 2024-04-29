Doğan Bekin: Siyonist İsrail Gazze'den Geri Çekilmeli

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Siyonist İsrail'in kayıtsız ve şartsız Gazze'den geri çekilmesi gerekmektedir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey yetkililer konusunda vereceği olası tutuklama kararının Gazze'nin geleceğini de etkileyeceğini belirten Bekin, Gazze'de görülmemiş ölçekte bir soykırım suçu işlendiğini kaydetti.

Bekin, ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump'ın İsrail yönetimine destek verdiğini ve zulme çanak tuttuklarını ifade ederek, "ABD ve İngiltere başta olmak üzere, İsrail zulmünü telin eden gösteriler ve Tel Aviv'de hükümet karşıtı gösteriler karşısında iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun Lahey'deki UCM kararı öncesi geçici ateşkesten medet umması, muhtemel tutuklama kararını etkilemeye yönelik olup, asıl kalıcı ateşkesin ortaya konulması ve Siyonist İsrail'in kayıtsız ve şartsız Gazze'den geri çekilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde gerçekleştirilen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansında, yaklaşık 600 parlamenterin İstanbul'da bir araya gelip bu konuları müzakere etmesinin önemli olduğunu belirten Bekin, bu tarz toplantıların, kalıcı barışın hakim kılınması yönündeki gayretlerin artırılması gerektiğini söyledi.