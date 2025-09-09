Doğan Bekin: İslam Ülkeleri Gazze İçin Somut Adımlar Atmalı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Gazze'nin yaklaşık yüzde 83'ünün işgal altında olduğunu belirterek, İslam ülkelerinin Gazze için gerekli somut adımları atmalarını beklediklerini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğünde Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerinden oluşan heyetin, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiğini anımsattı.

Heyet adına burada basın açıklaması yapılmasını eleştiren Bekin, "Türkiye, konunun birincil derece tarafıdır. Eğer ki gerekli hamleler yapılmayacak olursa 'büyük İsrail planı' adım adım hedefine ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

"İsrail'in hedef sınırlarını Kapadokya ve Kayseri'ye kadar öngördüğünü" savunan Bekin, bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki İsrail istilasının, gün geçtikçe daha da arttığına işaret eden Bekin, "Şu anda Gazze'nin yaklaşık yüzde 83'ü işgal altında bulunmaktadır. Bu nedenle bir an önce başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkelerinin ellerini taşın altına koyarak gerekli somut adımları atmalarını bekliyoruz." diye konuştu.